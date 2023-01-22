



МИД Швейцарии: Ущерб должен быть возмещен агрессором

Конфискованные российские средства не могут использоваться для восстановления Украины без четкой правовой основы для осуществления такого шага. Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Swissinfo.



В интервью радио SRF Игнацио Кассис заявил, что он ожидает, что "британская сторона организует и проведет эффективную конференцию". Он также напомнил, что Швейцария уже “инвестировала в восстановление Украины минимум 300 миллионов франков – и это лишь финансирование из федерального бюджета. А есть кантоны, города, частные организации, лица, разные фонды. Кроме того, сейчас мы несем расходы, связанные с беженцами из Украины. На сегодняшний день эта сумма составляет по приблизительным подсчетам около 1,5 млрд франков”.



“Мы также участвуем в расходах. Потому что это война за наши ценности и здесь не следует жадничать. Соответствующая координационная платформа уже создана в Брюсселе, и мы будем также участвовать в ее работе. Речь тогда пойдет уже о миллиардах, а не о миллионах”, – добавил министр.



На вопрос, могут ли замороженные активы РФ использоваться для восстановления Украины Кассиса ответил: “Это не исключено. Нанесенный агрессором ущерб должен быть возмещен самим агрессором. Но мы должны действовать в рамках правового поля. В настоящее время у Швейцарии нет законодательной базы для изъятия замороженных средств на такие цели.



“Большое значение в этой сфере имеет скоординированный подход на международном уровне”, – считает министр.”Не забывайте, что право на собственность – это тоже право человека. Сменить национальный и международный правопорядок вполне возможно. Закон – это то, что создают сами люди”.



Выступая по видеосвязи перед участниками ВЭФ, премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что конференция в Лондоне в июне должна будет определить объем международного финансирования проектов в области восстановления разрушенной украинской инфраструктуры, общая сумма которых может достигать 700 миллиардов долларов США.



Шмигаль подчеркнул, что конфискованные российские средства должны быть частью этого пакета.



“Агрессор должен компенсировать Украине ущерб, который он нанес”, – отметил политик.