



Российские дроны упали и взорвались на территории Румынии

Во время массированного обстрела Украины в ночь на понедельник, 4 сентября, российские дроны-камикадзе "Шахед" упали и взорвались на территории соседней Румынии. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.



Как отметил он, по информации Государственной пограничной службы Украины, сегодня ночью во время массированной атаки России в районе Измаильского порта российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии.



"Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО", - отметил спикер МИД.



Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко также сообщил, что на территории Румынии было зафиксировано две детонации в результате падения российских "шахедов".



"В дополнение к сообщению МИД могу лишь добавить, что фиксировалось две детонации на территории Румынии", - сообщил Демченко.



В контексте случившегося Николенко призвал партнеров ускорить обеспечение Украины дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией, которые усилят защиту инфраструктуры Украины, а также сопредельных государств.



В свою очередь Министерство обороны Румынии заявило, что атака российских ударных дронов на Одесскую область "не представляла прямой военной угрозы" для страны.



"Министерство национальной обороны решительно осуждает атаки на украинские объекты и элементы гражданской инфраструктуры, считая их неоправданными и нарушающими все международные гуманитарные правила", - говорится в заявлении.



Минобороны Румынии "продолжает осуществлять усиленные меры безопасности на суше, на море и в воздушном пространстве, а также меры, направленные на укрепление обороны и сдерживание на восточном фланге в соответствии с национальными планами и планами союзников".



Напомним, в ночь на понедельник, 4 сентября, российские оккупанты устроили очередной обстрел Одесской области, запустив несколько групп дронов-камикадзе. В регионе работала ПВО.



Позже стало известно, что были сбиты 17 вражеских БПЛА, при этом зафиксированы повреждения сразу в двух территориальных общинах. Атака длилась почти 4 часа. Дроны враг запускал с акватории Черного моря, и также БПЛА летели вдоль границы с Румынией.