



МИД России: Норвегия получит "надлежащий ответ" из-за "эскалации" на границе

Представитель путинской дипломатии Мария Захарова заявила в среду, 2 ноября, что "военные приготовления" Норвегии у границ РФ приводят к эскалации напряженности в регионе и могут стать причиной "окончательного разрушения российско-норвежских отношений".



"В Норвегии на постоянной основе появились иностранные военные базы. Модернизирована инфраструктура, закупается современное оборудование. Сейчас Осло входит в число крупнейших сторонников участия НАТО в Арктике”, – сказала Захарова.



По ее словам, в российском МИДе считают, что такие действия у границы с Россией "свидетельствуют о сознательном проведении Осло деструктивного курса на эскалацию напряженности в Евро-Арктическом регионе и окончательное уничтожение российско-норвежских отношений".



Захарова отметила, что "Россия всегда открыта к важному и честному взаимному диалогу, но любые недружественные действия будут сопровождаться надлежащим и своевременным ответом".



В понедельник, 31 октября, премьер-министр Норвегии объявил, что повысит уровень боевой готовности армии в ответ на эскалацию россиянами войны в Украине.