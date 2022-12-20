



МИД РФ: Власти США удерживают в заложниках 60 граждан России

Более 60 россиян отбывают наказание в США по несправедливым обвинениям, заявил 20 декабря заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.



По его словам, американские власти на протяжении многих лет практикуют охоту за россиянами по всему миру, задерживая их по ложным обвинениям с целью экстрадиции в свою страну, где суды приговаривают их к длительным заключениям.



«Общее число российских граждан, по сути взятых в заложники, превышает 60 человек», — сказал Вершинин в интервью «РИА Новости».



Он указал, что на сегодняшний день эта тенденция только усиливается. В связи с этим замглавы МИДа посоветовал россиянам взвешивать риски возможных последствий при посещении других стран, особенно недружественных.



«Рассчитывать на справедливое отношение не приходится. К выходцам из России в США действует презумпция виновности по принципу «русский — значит, преступник», — добавил Вершинин.