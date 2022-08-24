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МИД РФ в бешенстве от реакции Госдепа на убийство Дугиной
24.08.2022 08:24 Аркадий Бочаровский

МИД РФ в бешенстве от реакции Госдепа на убийство Дугиной

Посольство России выразило возмущение реакцией американского Госдепа на убийство журналистки Дарьи Дугиной. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.

Дипломаты заявили, что официальный представитель Госдепа Нед Прайс провёл параллели между гибелью Дугиной и некими «операциями под чужим флагом», которые Россия якобы неоднократно осуществляла.

«У нас вызывает глубочайшее негодование, что американские власти воспользовались этой ужасной трагедией, чтобы вновь транслировать набор безответственных русофобских заявлений», — говорится в тексте.

 

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