



МИД РФ: условие прекращения войны - "признание новых территориальных реалий"

Для мирного урегулирования конфликта на Украине должны быть прекращены поставки вооружения с Запада, а также реализованы демилитаризация и денацификация страны. Об этом в четверг, 10 августа, заявил замглавы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин в интервью ТАСС.



«Продолжаем придерживаться нашей принципиальной позиции о том, что всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки», — сообщил Галузин, подчеркнув, что также необходимо остановить накачивание Вооруженных сил Украины (ВСУ) вооружением со стороны западных стран.



Замглавы МИД РФ также отметил, что одним из главных условий мирного урегулирования является возвращение Украины к ее изначальной позиции: должен быть восстановлен ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.



«Должны быть признаны новые территориальные реалии, обеспечены демилитаризация и денацификация Украины, права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями международного права», — озвучил Галузин требования российской стороны.