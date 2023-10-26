



МИД РФ: с ХАМАСом обсудили вопрос освобождения заложников

В министерстве иностранных дел России подтвердили информацию о завершении встречи с делегацией ХАМАСа, которая прибыла в Москву с визитом.



По данным МИД, обсуждался вопрос немедленного освобождения иностранных заложников, удерживаемых террористами в Газе.



"Обсуждался вопрос немедленного освобождения россиян и других иностранцев", - сказано в заявлении.



Как сообщалось ранее, делегацию ХАМАС, возглавляемую членом политбюро террористической организации Мусой Абу Марзуком, встретил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.