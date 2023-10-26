МИД РФ: с ХАМАСом обсудили вопрос освобождения заложников
В министерстве иностранных дел России подтвердили информацию о завершении встречи с делегацией ХАМАСа, которая прибыла в Москву с визитом.
По данным МИД, обсуждался вопрос немедленного освобождения иностранных заложников, удерживаемых террористами в Газе.
"Обсуждался вопрос немедленного освобождения россиян и других иностранцев", - сказано в заявлении.
Как сообщалось ранее, делегацию ХАМАС, возглавляемую членом политбюро террористической организации Мусой Абу Марзуком, встретил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.