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МИД РФ: с ХАМАСом обсудили вопрос освобождения заложников
26.10.2023 18:15 Алина Груднева

МИД РФ: с ХАМАСом обсудили вопрос освобождения заложников

В министерстве иностранных дел России подтвердили информацию о завершении встречи с делегацией ХАМАСа, которая прибыла в Москву с визитом.

По данным МИД, обсуждался вопрос немедленного освобождения иностранных заложников, удерживаемых террористами в Газе.

"Обсуждался вопрос немедленного освобождения россиян и других иностранцев", - сказано в заявлении.

Как сообщалось ранее, делегацию ХАМАС, возглавляемую членом политбюро террористической организации Мусой Абу Марзуком, встретил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

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