



МИД РФ: решение Польши не пустить Лаврова на заседание ОБСЕ - провокация

В российском министерстве иностранных дел опубликовали целое заявление о недопущении министра иностранных дел Лаврова к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое должно состояться 1-2 декабря в городе Лодзь.



Об этом говорится в заявлении российского МИД:

"Решение Польши, действующей председателем ОБСЕ, отказать министру иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в г.Лодзь 1-2 декабря с.г. является беспрецедентным и провокационным".



Также МИД страны-оккупанта пожаловался о недопуске их министра Лаврова и российской делегации к участию в Парламентской ассамблее ОБСЕ 24-26 ноября в Варшаве:

"Неприемлемый выпад против России в контексте совета министров иностранных дел – кульминация всего "антипредседателя" Польши в Организации. Польские власти не дают Организации полноценно выполнять свои функции: сначала заблокировали возможность участия российских парламентариев в осенней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (Варшава, 24-26 ноября), теперь грубо ограничили права нашей делегации на министерской встрече", — пожаловались в заявлении россияне.



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не был пущен в Польшу на встречу министров ОБСЕ в Лодзе. Варшава отказала ему в выдаче визы в страну, сообщил журналист Рикард Йозвяк. По его словам, на такое решение в Кремле ответили "гневным письмом в адрес ОБСЕ".



Как сообщало "Польское радио", такое же решение было принято и в отношении членов российской делегации. Они собирались поучаствовать в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая запланирована на 24-26 ноября, рассказал изданию спикер МИД Польши Лукаш Ясина.

