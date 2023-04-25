



МИД РФ предупредил об увеличении опасности ядерного конфликта с США

Опасность эскалации конфликта между двумя ядерными державами — Россией и США — неуклонно увеличивается. Об этом сообщил руководитель департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.



«Если США продолжат следовать нынешним курсом на противостояние с Россией при постоянном повышении ставок на грани скатывания к прямому вооруженному конфликту, то… нужно будет беспокоиться о судьбах всего мира. И эти риски, к глубочайшему сожалению, неуклонно растут», — цитирует слова Ермакова ТАСС.



Ермаков добавил, что постоянно указывал на опасность игр Америки и НАТО в «эскалационное доминирование». По его мнению, у этих стран появилась иллюзия безнаказанности, и нужно срочно разворачивать этот негативный тренд, так как судьба ДСНВ (Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений) может оказаться предрешенной.

