



МИД РФ обвиняет США в решении Путина приостановить участие в ДСНВ

Министерство иностранных дел России обвинило США в "открытом стремлении" нанести РФ "стратегическое поражение".



Такое заявление было обнародовано после слов президента РФ Владимира Путина о приостановке участия в ДСНВ.



Во внешнеполитическом ведомстве решение главы Кремля объяснили "деструктивными действиями США", которые стремятся "всесторонне ослабить Россию" и "задушить" страну в политическом и экономическом смысле.



По данным МИД, поддержка Штатами Украины создала "принципиально иную обстановку" в сфере безопасности, поскольку политика Вашингтона якобы направлена на подрыв нацбезопасности России. Также ведомство обвинило США в том, что они "уже давно нарушают" центральные положения ДСНВ о количественных ограничениях на соответствующие вооружения.