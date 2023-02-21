Новости » Политика
МИД РФ обвиняет США в решении Путина приостановить участие в ДСНВ
21.02.2023 21:55 Алина Груднева

МИД РФ обвиняет США в решении Путина приостановить участие в ДСНВ

Министерство иностранных дел России обвинило США в "открытом стремлении" нанести РФ "стратегическое поражение".

Такое заявление было обнародовано после слов президента РФ Владимира Путина о приостановке участия в ДСНВ. 

Во внешнеполитическом ведомстве решение главы Кремля объяснили "деструктивными действиями США", которые стремятся "всесторонне ослабить Россию" и "задушить" страну в политическом и экономическом смысле.

По данным МИД, поддержка Штатами Украины создала "принципиально иную обстановку" в сфере безопасности, поскольку политика Вашингтона якобы направлена на подрыв нацбезопасности России. Также ведомство обвинило США в том, что они "уже давно нарушают" центральные положения ДСНВ о количественных ограничениях на соответствующие вооружения.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы