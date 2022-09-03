



МИД РФ обвинил Израиль в нарушении суверенитета Сирии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова спустя два дня прокомментировала удары по иранским самолетам в сирийских аэропортах Алеппо и Дамаска.



Согласно информации портала israel.info, Захарова практически дословно повторила заявление главы МИД Сирии Фейсала Микдада, пригрозив Израилю "ответными действиями".



"Продолжающиеся израильские удары по территории САР являются грубым нарушением суверенитета этой страны и базовых норм международного права. Убеждены в том, что подобная порочная практика ни в коей мере не способствует снижению рисков для безопасности самого Израиля. Напротив, дестабилизирующие силовые акции могут спровоцировать ответные действия и привести к масштабной вооруженной эскалации. Настоятельно призываем израильскую сторону прекратить вооруженные провокации в отношении соседней Сирии и воздерживаться от любых шагов, чреватых опасными последствиями для всего региона", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.