



МИД РФ назвал “дезой” информацию о секретных переговорах США с Лавровым

Группа бывших высокопоставленных американских чиновников провела секретные переговоры с “известными россиянами”, близкими к Кремлю, а также министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщил NBC News со ссылкой на нескольких американских чиновников.



Целью встреч телеканал назвал попытку заложить основы для переговоров о прекращении войны в Украине. По информации NBC News, встреча Лаврова с американскими чиновниками состоялась в апреле в Нью-Йорке. В конце апреля глава МИД России приезжал в США для участия в заседаниях ООН. Собеседники телеканала утверждают, что встреча Лаврова с чиновниками продолжалась несколько часов. На ней обсуждалась, в частности, судьба оккупированных Россией территорий Украины, а также поиск “дипломатического компромисса”, который мог бы быть приемлемым для обеих сторон конфликта.



Во встрече с Лавровым участвовали, в частности, бывший дипломат и экс-президент американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас, профессор международных отношений Джорджтаунского университета, эксперт по Европе Чарльз Купчан, а также эксперт Совета по международным отношениям Томас Грэм.



По словам источников NBC News, помимо Лаврова, бывшие американские чиновники и эксперты беседовали с учеными, руководителями крупных аналитических центров и научно-исследовательских институтов и другими представителями внешнеполитической сферы, к которым, как считается, прислушивается президент России Владимир Путин и которые находятся в постоянном контакте с людьми, принимающими решения в Кремле.



NBC News отмечает, что переговоры проходили с ведома администрации президента США Джо Байдена, но не по ее указанию. Бывшие чиновники, участвовавшие во встрече с Лавровым, проинформировали Совет национальной безопасности Белого дома о результатах переговоров.



Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала информацию NBC News “фейком” и “дезой, запущенной в западные медиа”.



В свою очередь, спикер Государственного департамента США опроверг слухи о том, что Белый дом санкционировал "тайные переговоры" с Россией по прекращению войны в Украине. Об этом в четверг, 6 июля, сообщил Reuters.



"Администрация Байдена не санкционировала эти дискуссии. И как мы неоднократно говорили, ничего об Украине без Украины", – заявил представитель Госдепа, подчеркнув, что Соединенные Штаты будут и дальше предоставлять оружие Вооруженным силам Украины, чтобы украинцы "могли вести переговоры с позиции силы, когда сочтут, что время пришло".



В июне 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не видят даже “хлипкого фундамента” для начала переговоров между Россией и Украиной. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет готов к переговорам с Москвой после того, как Вооруженные силы Украины выйдут на границы 1991 года.