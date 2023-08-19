



МИД РФ: ЕС как банкрот, который перестал заправляться качественным топливом

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель назвал Россию “экономическим карликом” из-за зависти и беспомощности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



В интервью El Pais Боррель отметил, что “настоящим геополитическим игроком” является лишь Китай, а Россия больше “похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба”.



“Все это сказано Боррелем от зависти и беспомощности. ЕС похож на банкрота, который разорился, перестав заправляться качественным топливом по средствам”, – рассказала Захарова в комментарии ТАСС.



Комментируя слова Борреля о ядерном оружии, Захарова отметила, что из всех стран ЕС лишь одна может его производить.



“Нечем гордиться, вот и исходят злостью”, – добавила она.