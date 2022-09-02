



МИД РФ: "Драматизировать ситуацию с "Сохнут" - контрпродуктивно"

Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак высказался по поводу ситуации вокруг агентства "Сохнут", которому грозит ликвидация в РФ.



Кинщак заявил, что попытки драматизировать ситуацию контрпродуктивны, сообщают РИА-Новости.



"Причиной начавшегося судебного процесса являются систематические нарушения законов со стороны упомянутой организации. В связи с этим считаем неоправданными и контрпродуктивными попытки драматизировать эту ситуацию и проецировать ее на весь комплекс многоплановых российско-израильских отношений, которые традиционно носят дружественный характер", - заявил дипломат.



Представитель МИД РФ отметил, что в России настроены на "дальнейшее поступательное развитие" отношений между странами.