



МИД разочарован возвращением Исраэля Каца



Сообщения о предполагаемом назначении Исраэля Каца министром иностранных дел в новом правительстве были восприняты в МИДе с разочарованием, сообщает портал ynet.



Сотрудники ожидали назначения Амира Оханы, который считается очень близким к назначенному премьер-министром Биньямину Нетаниягу и рассматривается как человек, способный вернуть МИД в нормальное русло.



Кац был министром иностранных дел всего один год и 12 недель, с февраля 2019 года по май 2020 года. Он не оставил следа на своем посту, и его воспринимали как министра иностранных дел, который не интересовался работниками. По их словам, Кац излучал безразличие и дистанцировался от Министерства иностранных дел и не участвовал в деятельности министерства.



Сотрудники МИДа описывают Каца как слабого министра, который не приносил бюджет в министерство и не заботился о сотрудниках. Он особенно запомнился дипломатическим кризисом, который он вызвал в отношениях с Польшей, после того как заявил, что поляки "впитывают антисемитизм с молоком матери".