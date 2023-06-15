



МИД расследует антиправительственную деятельность заместителя посла в Париже

Министерство иностранных дел проводит расследование в отношении заместителя посла Израиля в Париже Ронит Бен Дор по подозрению в ее активности в социальных сетях в знак протеста против действующего правительства, сообщает 12 канал.



В отчете говорится, что Бен Дор, профессиональный дипломат из министерства, поставила “лайк” серии постов, порочащих правительство и его судебную реформу, что противоречит политике министерства, требующей от работников оставаться аполитичными и представлять страну.



В МИД заявили 12 каналу, что относятся к обвинениям “очень серьезно”.



Сообщение появилось через несколько дней после информации о том, что сотрудники посольства Израиля в Париже пытались помешать министру финансов Бецалель Смотричу встретиться с членами еврейской общины, когда он был во Франции на прошлой неделе.

