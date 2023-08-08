



МИД работает над оказанием помощи израильтянам, оказавшимся в Эфиопии

Министр иностранных дел Эли Коэн проводит ситуационную оценку событий на севере Эфиопии.



Считается, что много граждан Израиля находятся в районе Гондэр на севере Эфиопии, где объявлено чрезвычайное положение на фоне столкновений между местными жителями и военными.



Как сообщается, министерство иностранных дел связалось со 160 израильтянами и 54 эфиопами, которые имеют право на репатриацию.



Коэн поручил генеральному директору министерства Ронену Леви работать с оперативным штабом министерства и посольством Израиля в Аддис-Абебе, чтобы изучить возможность спасения израильтян и местных евреев в случае необходимости.



По его словам, МИД работает с аппаратом премьер-министра и Агентством национальной безопасности по этому вопросу. “Мы не пожалеем усилий, чтобы обеспечить благополучие всех израильтян и евреев, оказавшихся в ловушке в регионе”, — обещает он.

