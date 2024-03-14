



МИД Польши отзывает более 50 послов из разных стран

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский решил отозвать более 50 польских послов в разных странах и отменить назначение нескольких новых послов. Об этом сообщила пресс-служба МИД.



"Министр иностранных дел Радослав Сикорский 13 марта принял решение о завершении миссии более 50 послов и отзыве нескольких кандидатур, поданных на утверждение предыдущим руководством министерства", - говорится в заявлении.



Отмечается, что предложенные изменения были одобрены премьером Польши, и началась практическая процедура отзыва послов.



Правительство считает, что необходима замена на должностях представителей Польши за рубежом, это будет "способствовать лучшему, профессиональному реагированию на сложные вызовы, которые сегодня стоят перед польской внешней политикой".