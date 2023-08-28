



МИД: Папа Римский снова распространяет великодержавные идеи России

В МИД Украины выразили сожаление в связи с тем, что Папа Римский Франциск распространяет российские великодержавные идеи, которыми Кремль оправдывает убийства украинцев. Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко,.



Николенко привел цитату, которая вызвала критику министерства, из выступления Франциска перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге 25 августа.



"Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи - великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы - потомки великой Матушки России, шагайте вперед с этим. И спасибо вам - спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими", сказал Папа Римский.



Примечательно, что информационный портал Святого Престола Vatican News выложил текст обращения Папы на своем сайте, однако указанный пассаж в нем отсутствует. В то же время в сети есть видеоотрывок обращения Папы с этой цитатой.



Николенко отметил, что "именно такой империалистической пропагандой, "духовными скрепами" и "потребностью" в спасении "великой Матушки России" Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотен украинских городов и сел".



"Очень обидно, что российские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, сознательно или бессознательно, звучат из уст Папы Римского, миссия которого, в нашем понимании, как раз заключается в том, чтобы открыть глаза российской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства", - заявил Николенко.