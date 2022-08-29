



"МИД Палестины": отменить лицензии организаций, поддерживающих "поселения"

"МИД" Палестинской автономии призвал страны мира аннулировать лицензии организаций и объединений, поддерживающих "израильские поселения".



В заявлении, опубликованном "Министерством иностранных дел", говорится, что оно с большой озабоченностью следит за "враждебной деятельностью" ряда организаций, которые "помогают населенным пунктам" и зарегистрированы в качестве некоммерческих объединений и организаций в ряде зарубежных стран.



В нем также говорится, что министерство считает, что эти организации "враждебны палестинскому народу и участвуют в эскалации расистской колониальной агрессии против него".

