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"МИД Палестины": отменить лицензии организаций, поддерживающих "поселения"
29.08.2022 06:40 Евгения Маркова

"МИД Палестины": отменить лицензии организаций, поддерживающих "поселения"

"МИД" Палестинской автономии призвал страны мира аннулировать лицензии организаций и объединений, поддерживающих "израильские поселения".

В заявлении, опубликованном "Министерством иностранных дел", говорится, что оно с большой озабоченностью следит за "враждебной деятельностью" ряда организаций, которые "помогают населенным пунктам" и зарегистрированы в качестве некоммерческих объединений и организаций в ряде зарубежных стран.

В нем также говорится, что министерство считает, что эти организации "враждебны палестинскому народу и участвуют в эскалации расистской колониальной агрессии против него".
 

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