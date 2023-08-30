



МИД ответил Орбану: Украина не торгует территориями и суверенитетом

Министерство иностранных дел в ответ на "предложение" премьера Венгрии Виктора Орбана о соглашении с российским диктатором Владимиром Путиным и отказе Украины во вступлении в НАТО заявило, что наше государство не торгует своим суверенитетом.



"На самом деле, мы уже начали волноваться, что Виктор Орбан давно не призывал прекратить поставки оружия в Украину и узаконить агрессию России", - заявил спикер МИД Олег Николенко.



Он отметил, что в МИД даже начали сомневаться в последовательности позиции венгерского премьера.



"Мы не знаем, как там в Венгрии, но Украина не торгует ни своими территориями, ни своим суверенитетом. И мир не будет торговать", - написал спикер.



В то же время российское руководство, какое бы оно ни привлекало публичных адвокатов, непременно понесет ответственность за все причиненное украинцам зло.



Напомним, премьер Венгрии в очередной раз отметился циничным заявлением об Украине. Он заявил, что Западу следует заключить соглашение с Путиным по безопасности Украины, которое не должно включать ни возвращение Крыма, ни членство Украины в НАТО.



Орбан также заявил, что лучшим шансом для мира является прекращение военной поддержки Украины.