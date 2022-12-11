



МИД отменил пресс-конференцию посла Израиля во Франции Яэль Герман

МИД Израиля отменил пресс-конференцию посла Израиля во Франции Яэль Герман.



Пресс-конференция была отменена после того, как было объявлено, что Герман уйдет в отставку и вернется в Израиль, потому что "ей не интересно представлять крайне правое правительство".



Штаб-квартира Министерства иностранных дел приказала послу Израиля во Франции Яэль Герман отменить пресс-конференцию, которую она намеревалась с провести завтра на встрече с иностранными корреспондентами во Франции, организованной Союзом иностранных корреспондентов. Это произошло после того, как она в закрытых беседах выразила свое нежелание служить правому правительству.



Следует отметить, что Герман выразила заинтересованность в проведении встречи, и практическая подготовка к ней уже началась, включая проверку удостоверений личности участников (в том числе репортеров из мусульманских и арабских стран). Официальное объяснение отмены встречи, данное иностранным корреспондентам, - "чувствительный политический момент в Израиле". Было обещано, что пресс-конференция состоится через несколько недель, "когда политическая картина станет более ясной".