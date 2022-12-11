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МИД отменил пресс-конференцию посла Израиля во Франции Яэль Герман
11.12.2022 09:12 Аркадий Бочаровский

МИД отменил пресс-конференцию посла Израиля во Франции Яэль Герман

МИД  Израиля  отменил пресс-конференцию посла Израиля во Франции Яэль Герман. 
  
Пресс-конференция была отменена после того, как было объявлено, что Герман уйдет в отставку и вернется в Израиль, потому что "ей не интересно представлять крайне правое правительство". 

Штаб-квартира Министерства иностранных дел приказала послу Израиля во Франции Яэль Герман отменить пресс-конференцию, которую она намеревалась с провести завтра на встрече с иностранными корреспондентами во Франции, организованной Союзом иностранных корреспондентов. Это произошло после того, как она в закрытых беседах выразила свое нежелание служить правому правительству.

Следует отметить, что Герман выразила заинтересованность в проведении встречи, и практическая подготовка к ней уже началась, включая проверку удостоверений личности участников (в том числе репортеров из мусульманских и арабских стран). Официальное объяснение отмены встречи, данное иностранным корреспондентам, - "чувствительный политический момент в Израиле". Было обещано, что пресс-конференция состоится через несколько недель, "когда политическая картина станет более ясной".

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