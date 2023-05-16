



МИД: Маск вызвал поток антисемитских теорий заговора в Twitter

Министерство иностранных дел протестует против роста антисемитизма в Twitter и обвиняет Илона Маска в том, что он вызвал в соцсети поток антисемитских теорий заговора.



В своем сообщении Дэвид Саранга, глава отдела цифровой дипломатии министерства, отмечает, что тема "Евреи" является трендовой в социальных сетях.



"Евреи" сейчас в тренде на #Twitter, и он наполнен антисемитскими заговорами и ненавистническими высказываниями в адрес евреев по всему миру, - пишет он. - К сожалению, Twitter ничего не делает для решения этой проблемы".



Сообщение появилось в тот же день, когда владелец Twitter Маск сам был обвинен в распространении антисемитских теорий заговора на сайте.



В отдельном сообщении на иврите министерство особо отмечает твиты Маска о Джордже Соросе, который, по его словам, "ненавидит человечество".



92-летний Сорос давно является мишенью консерваторов за поддержку прогрессивных программ и политиков в США и во всем мире. В последнее десятилетие или около того, некоторые из нападок перекликались с антисемитскими теориями заговора, изображая Сороса сатанистом, обвиняя его в стремлении к мировому контролю и ложно обвиняя его в том, что он помог совершить Холокост, а не пережил его в детстве.



"Твит Маска мгновенно привел к потоку антисемитских теорий заговора в Twitter", - говорится в сообщении МИДа.

