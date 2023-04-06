Новости » Политика
МИД Ливана и "Хизбалла": действия Израиля приведут к эскалации в регионе
06.04.2023 19:17 Алина Груднева

МИД Ливана и "Хизбалла": действия Израиля приведут к эскалации в регионе

Министерство иностранных дел Ливана предостерегло Израиль от "эскалации".

Соответствующий комментарий был сделал на фоне столкновений в мечети Аль-Акса.

Внешнеполитическое ведомство Ливана объявило, что действия Израиля могут привести к эскалации в регионе. В МИД добавили, что Бейрут привержен восстановлению мира и спокойствия.

Тем временем, высокопоставленный представитель "Хизбаллы" Хашем Сафи ад-Дин также, комментируя ситуацию вокруг мечети Аль-Акса, сказал, что "попытки Израиля нанести ей ущерб вызовут пожар в регионе".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы