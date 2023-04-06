



МИД Ливана и "Хизбалла": действия Израиля приведут к эскалации в регионе

Министерство иностранных дел Ливана предостерегло Израиль от "эскалации".



Соответствующий комментарий был сделал на фоне столкновений в мечети Аль-Акса.



Внешнеполитическое ведомство Ливана объявило, что действия Израиля могут привести к эскалации в регионе. В МИД добавили, что Бейрут привержен восстановлению мира и спокойствия.



Тем временем, высокопоставленный представитель "Хизбаллы" Хашем Сафи ад-Дин также, комментируя ситуацию вокруг мечети Аль-Акса, сказал, что "попытки Израиля нанести ей ущерб вызовут пожар в регионе".