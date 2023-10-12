



МИД: Количество погибших украинцев в Израиле возросло до 7 человек

Число погибших в Израиле украинцев достигло 7 человек. 9 граждан Украины получили ранения различной степени тяжести, еще 9 - считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.



"Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи человек. Консулы установили их личные данные, поддерживают связь с родственниками и принимают меры по репатриации тел", - сообщил он.



Кроме того, известно, что девять украинцев получили ранения разной степени тяжести. Еще девять граждан числятся пропавшими без вести. Наше посольство взаимодействует с израильскими службами безопасности для поиска пропавших.

Николенко также сообщил, что более тысячи украинских граждан обратились за помощью для выезда с территории Израиля из-за отмененных авиарейсов.



Так, дипломаты готовят на 14 октября первый эвакуационный рейс в Румынию. Они также работают над организацией дополнительных эвакуационных рейсов. Детали пришлют гражданам, которые предоставили свои данные в украинское посольство в Тель-Авиве.



В МИД добавили, что еще около 200 украинцев заявили о желании эвакуироваться из Сектора Газа. Однако из-за отсутствия безопасности выезд пока невозможен.



Он подчеркнул, что МИД, украинские посольства в Израиле, Египте, Иордании, а также другие причастные ведомства Украины прилагают активные усилия, чтобы как можно быстрее помочь нашим людям.