



МИД Израиля запустил цифровой аватар с использованием ИИ

Министерство иностранных дел Израиля запустило цифровой аватар с использованием искусственного интеллекта.



Он позволит создавать контент на основе текстов, составленных профессиональными дипломатами, на восьми языках, среди которых английский, французский, немецкий, испанский, хинди, итальянский, польский и португальский.



Эта технология разработана израильской компанией Hour One. Наличие аватара в виде дипломата должно повысить доверие к источнику.



"Принятие и использование технологий искусственного интеллекта в рамках дипломатической работы является естественным и правильным шагом для поддержания актуальности министерства иностранных дел в модернизирующемся мире. Созданный нами аватар позволит нам улучшить нашу деятельность и усовершенствовать послания, чтобы охватить большую аудиторию за короткое время", - прокомментировал глава МИД Эли Коэн.



