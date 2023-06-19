



МИД Израиля отказался оценивать слова Путина об еврействе Зеленского

МИД Израиля на данный момент воздержится от комментариев по поводу недавних высказываний президента России Владимира Путина о еврейском происхождении Владимира Зеленского, сообщил в комментарии РИА Новости официальный представитель израильского внешнеполитического ведомства Лиор Хайят.



В пятницу Путин рассказал на пленарном заседании ПМЭФ, что его друзья-евреи называют Зеленского не евреем, а позором еврейского народа.



Посол Украины в Тель-Авиве Евгений Корнийчук отметил в интервью израильскому телеканалу I24News, что Киев ожидает от правительства Израиля публичного осуждения высказывания президента России о Зеленском. По его мнению, отказ от подобного осуждения может привести к отсрочке или отмене визита супруги Зеленского в Израиль, которая, как ожидается, прилетит в Тель-Авив сегодня вечером.



"На данный момент МИД Израиля не планирует комментировать эту тему", — заявил Хайят, подчеркнув, что не исключает некой реакции внешнеполитического ведомства по этому вопросу в будущем. В канцелярии премьер-министра Израиля соответствующий запрос РИА Новости переадресовали в МИД страны, отметив, что информации о планах прокомментировать эту ситуацию нет.