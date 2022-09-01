Новости » Политика
МИД Израиля о поездках в Украину: Реальная опасность для жизни
01.09.2022 16:29 Ольга Белозерова

МИД Израиля о поездках в Украину: Реальная опасность для жизни

Израильская пресса публикует подробности обращения МИДа Израиля по поводу поездок в Украину. 

МИД ужесточает действующее предупреждение о поездках в Украину и призывает граждан Израиля избегать въезда на территории Украины, в том числе в город Умань и его окрестности. 

"Несколько дней назад по району города Умань были выпущены ракеты, в результате чего один гражданский погиб, несколько гражданских получили ранения", - говорится в сообщении ведомства. 

Граждан Израиля, находящихся в Украине, призвали немедленно покинуть страну. 

"Взрывоопасная ситуация с безопасностью включает в себя опасность бомбардировки с воздуха или ракетного обстрела гражданских населенных пунктов и территорий и представляет собой реальную и непосредственную опасность для жизни", - подчеркнули в МИДе Израиля. 

Также в дипломатическом ведомстве отметили, что посольство Израиля в Киеве "не имеет постоянного присутствия" в Украине и что в случае чрезвычайной ситуации помощь гражданам может быть очень незначительной.

"Посольство Израиля в Киеве не имеет постоянного присутствия на территории Украины в эти дни, поэтому полноценное консульское обслуживание оказывать не получится и будет очень трудно оказать помощь в чрезвычайной ситуации", - резюмировали в ведомстве. 

Также сегодня состоялся разговор премьер-министра Израиля Яира Лапида и президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которого Лапид также призвал не ехать в Умань. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы