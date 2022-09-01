



МИД Израиля о поездках в Украину: Реальная опасность для жизни

Израильская пресса публикует подробности обращения МИДа Израиля по поводу поездок в Украину.



МИД ужесточает действующее предупреждение о поездках в Украину и призывает граждан Израиля избегать въезда на территории Украины, в том числе в город Умань и его окрестности.



"Несколько дней назад по району города Умань были выпущены ракеты, в результате чего один гражданский погиб, несколько гражданских получили ранения", - говорится в сообщении ведомства.



Граждан Израиля, находящихся в Украине, призвали немедленно покинуть страну.



"Взрывоопасная ситуация с безопасностью включает в себя опасность бомбардировки с воздуха или ракетного обстрела гражданских населенных пунктов и территорий и представляет собой реальную и непосредственную опасность для жизни", - подчеркнули в МИДе Израиля.



Также в дипломатическом ведомстве отметили, что посольство Израиля в Киеве "не имеет постоянного присутствия" в Украине и что в случае чрезвычайной ситуации помощь гражданам может быть очень незначительной.



"Посольство Израиля в Киеве не имеет постоянного присутствия на территории Украины в эти дни, поэтому полноценное консульское обслуживание оказывать не получится и будет очень трудно оказать помощь в чрезвычайной ситуации", - резюмировали в ведомстве.



Также сегодня состоялся разговор премьер-министра Израиля Яира Лапида и президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которого Лапид также призвал не ехать в Умань.