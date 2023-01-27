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МИД Израиля о нападении на посольство Азербайджана в Иране
27.01.2023 13:25 Алина Груднева

МИД Израиля о нападении на посольство Азербайджана в Иране

Министерство иностранных дел Израиля осудило сегодняшнее вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

"Потрясены и опечалены гнусным нападением на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого был убит глава службы безопасности", - сказано в заявлении.

МИД выражает глубочайшие соболезнования народу и правительству Азербайджана и семье погибшего, а также желает скорейшего выздоровления раненым.

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