



МИД Ирана хочет сгладить конфликт саудовских футболистов из-за бюста Сулеймани

Главный дипломат Ирана предпринял попытку загладить размолвку с Саудовской Аравией, которая привела к отмене футбольного матча Лиги чемпионов Азии, настаивая на том, что отношения Тегерана с Эр-Рийядом улучшаются.



Ссора вокруг статуи убитого командира Революционной гвардии Касема Сулеймани на стадионе в иранском городе Исфахане стала первым инцидентом, омрачившим сближение между Ираном и Саудовской Аравией, достигнутое в марте.



Саудовский клуб “Аль-Иттихад” отказался выйти на поле во время выездного матча против иранского “Сепахана” в знак протеста против статуи Сулеймани, который курировал военные операции Ирана на Ближнем Востоке. Позже Азиатская футбольная конфедерация подтвердила, что матч был отменен “из-за непредвиденных обстоятельств”.



“Министр иностранных дел Саудовской Аравии и я находились в прямом контакте друг с другом после инцидента в понедельник”, – сообщил сегодня журналистам глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян.



“Отношения между Тегераном и Эр-Риядом движутся в правильном направлении, и мы не должны допустить, чтобы спорт стал политическим рычагом в руках обеих сторон”, – говорит он.



Амир-Абдоллахиян призывает АФК “подумать об этом инциденте на технической основе” и заявил, что договорился с саудовской стороной о переносе игры.