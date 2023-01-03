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МИД Иордании вызвал посла Израиля и вручил ему ноту протеста
03.01.2023 21:12 Ольга Белозерова

МИД Иордании вызвал посла Израиля и вручил ему ноту протеста

Иордания во вторник вызвала посла Израиля в знак протеста против визита министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору.

Об этом сообщает агентство "Анадолу".

В заявлении официального представителя министерства иностранных дел Синана Маджали говорится, что израильскому посланнику была вручена нота протеста по поводу визита Бен-Гвира, "которая должна быть немедленно доставлена его правительству".

В документе, по информации прессы, требовалось, чтобы "Израиль придерживался своих обязательств по международному праву в отношении оккупированного города Иерусалима и его святынь, особенно священной мечети Аль-Акса". 

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