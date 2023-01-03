



МИД Иордании вызвал посла Израиля и вручил ему ноту протеста

Иордания во вторник вызвала посла Израиля в знак протеста против визита министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору.



Об этом сообщает агентство "Анадолу".



В заявлении официального представителя министерства иностранных дел Синана Маджали говорится, что израильскому посланнику была вручена нота протеста по поводу визита Бен-Гвира, "которая должна быть немедленно доставлена его правительству".



В документе, по информации прессы, требовалось, чтобы "Израиль придерживался своих обязательств по международному праву в отношении оккупированного города Иерусалима и его святынь, особенно священной мечети Аль-Акса".