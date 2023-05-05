



МИД Иордании: Сирия скоро сможет вернуться в Лигу арабских государств

Сирия должна вскоре вернуться в Лигу арабских государств, но впереди еще много проблем, связанных с урегулированием более чем десятилетнего конфликта в стране, заявил в четверг министр иностранных дел Иордании Айман Сафади.



По его словам, у Сирии было достаточно голосов среди 22 членов группы, чтобы вернуть себе место в Лиге.



“Возвращение в Лигу произойдет. Символически это будет важно, но это только начало долгого и сложного процесса, учитывая сложность кризиса после 12 лет конфликта”, – сказал министр.



Сафади подчеркнул, что готовность Сирии добиться реального прогресса в урегулировании конфликта поможет ей заручиться “решающей поддержкой арабов” для лоббирования окончательной отмены западных санкций, которые являются серьезным препятствием для начала масштабного восстановления.



Представитель Лиги арабских государств заявил в четверг, что арабские министры встретятся в Каире в воскресенье, чтобы обсудить Сирию на фоне региональных усилий по нормализации отношений с президентом Башаром Асадом.



Панарабский блок заморозил членство Сирии в ноябре 2011 года из-за кровавых репрессий правительства против протестующих. В декабре 2018 года появились сообщения о том, что страны Персидского залива готовятся к повторному приему Сирии в Лигу арабских государств и что она может быть повторно принята где-то в 2019 году. Однако три месяца спустя Лига арабских государств опровергла эти сообщения и заявила, что не планирует обсуждать восстановление членства Сирии.



В марте этого года министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что расширение взаимодействия с Сирией может проложить путь к ее возвращению в Лигу арабских государств, хотя и подчеркнул, что еще слишком рано обсуждать такой шаг.



