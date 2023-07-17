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МИД хочет купить дом за 12,5 млн долларов для посла в США
17.07.2023 14:44 Ирина Демьянова

МИД хочет купить дом за 12,5 млн долларов для посла в США

Министерство иностранных дел настаивает на покупке дома стоимостью 12,5 млн долларов, который станет официальной резиденцией посла в Вашингтоне, округ Колумбия, сообщает газета Haaretz daily.

В отчете говорится, что министерство ищет дополнительное финансирование и планирует начать покупку уже на этой неделе.

Издание пишет, что это  будет дом с семью спальнями и бассейном.

В сообщении говорится, что нынешний посол Майк Герцог живет в съемной квартире за 25 000 долларов в месяц.

Государству принадлежит недвижимость в Вашингтоне, в которой жили предыдущие послы, но она пришла в упадок после того, как ею перестали пользоваться, когда бывший посол Рон Дермер занял свой пост.

Дермер, который является православным, переехал в арендованный дом, который был ближе к православной синагоге и школе.

Как отмечает Haaretz, планы построить новый дом на этом участке столкнулись с бюрократическими преградами.

 

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