МИД хочет купить дом за 12,5 млн долларов для посла в США
Министерство иностранных дел настаивает на покупке дома стоимостью 12,5 млн долларов, который станет официальной резиденцией посла в Вашингтоне, округ Колумбия, сообщает газета Haaretz daily.
В отчете говорится, что министерство ищет дополнительное финансирование и планирует начать покупку уже на этой неделе.
Издание пишет, что это будет дом с семью спальнями и бассейном.
В сообщении говорится, что нынешний посол Майк Герцог живет в съемной квартире за 25 000 долларов в месяц.
Государству принадлежит недвижимость в Вашингтоне, в которой жили предыдущие послы, но она пришла в упадок после того, как ею перестали пользоваться, когда бывший посол Рон Дермер занял свой пост.
Дермер, который является православным, переехал в арендованный дом, который был ближе к православной синагоге и школе.
Как отмечает Haaretz, планы построить новый дом на этом участке столкнулись с бюрократическими преградами.