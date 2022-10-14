



МИД Франции: передача иранских дронов РФ - нарушение ядерной сделки

Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила, что передача иранских беспилотников России является нарушением резолюции Совета безопасности ООН, которая одобрила ядерную сделку 2015 года между Ираном и мировыми державами.



"Мы отмечаем большое количество информации об использовании иранских беспилотников российскими вооруженными силами в Украине. Они были нацелены на гражданские объекты, что является военным преступлением", - сказала французская чиновница.



Она также отметила, что БПЛА подпадают под действие режима контроля за ракетными технологиями