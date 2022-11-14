



МИД Франции критикует Италию за “шокирующие” меры по борьбе с миграцией

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна предупредила новую итальянскую администрацию о “последствиях”, если она продолжит придерживаться жесткой линии в отношении судов с мигрантами, пытающихся зайти в итальянские порты.



В интервью Le Parisien Колонна выразила “сильное разочарование” тем, как ведут себя премьер-министр Италии Джорджия Мелони и ее правительство.

В последние недели несколько гуманитарных спасательных судов НПО подобрали мигрантов в Средиземном море и попытались высадить их в Италии. Правительство приняло постановление о первоочередном внимании женщинам, детям и лицам, имеющим проблемы со здоровьем, а затем приказало капитанам судов доставлять людей на борту в страны, где зарегистрированы суда.



Колонна обвинила Италию в “несоблюдении международного и морского права”.



“Правило состоит в том, что судно должно идти в ближайший безопасный порт” – сказал Колонна. “Учитывая отказ Италии, мы в качестве исключения приняли корабль. Я хотела бы поблагодарить за солидарность другие страны, которые заявили о своем намерении приветствовать мигрантов на своей земле”, – добавила министр.



Колонна настаивала на том, что существующие “европейские механизмы помощи и распределения усилий солидарности работают”, и отклонение от них “недопустимо”.