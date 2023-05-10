



МИД Франции: Китай должен дать России понять, что она - в "тупике"

Китай должен использовать свои отношения с Российской Федерацией, чтобы повлиять на нее и заставить вернуться к миру. Такое заявление сделала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.



"Необходимо, чтобы Китай использовал свои отношения с Россией, чтобы Россия лучше поняла, что она находится в тупике, и чтобы она опомнилась", - цитирует министра The Guardians.



Отмечается, что призыв прозвучал после того, как президент Франции Эммануэль Макрон посетил в прошлом месяце Китай. После этого он заявил, что Европа не должна быть "последователем" ни Вашингтона, ни Пекина, а также не должна быть втянута в эскалацию в отношении Тайваня.



Напомним, о том, что Китай не намерен извлекать пользу от войны России против Украины и надеется на дальнейшие обсуждения мирного плана, предложенного Пекином, заявил министр иностранных дел Цинь Ган на выступлении после встречи со своим немецким коллегой в Берлине указал на недавние переговоры китайского правительства как с РФ, так и с Украиной. Он также отметил, что спецпредставитель Китая в Европе вскоре снова посетит Украину.



"Мы не будем подливать масла в огонь", - сказал он.

В начале апреля президент Франции Эммануэль Макрон посетил Китай и провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином,

напоминает

РБК-Украина. В ходе встречи президенты договорились начать упорную работу над достижением мира между Россией и Украиной.