



МИД Франции и ФРГ запросили встречу с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что главы МИД Франции и Германии запросили встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.



"Хотите имена? Они у меня есть: Колонна — Франция, Бербок — Германия, и еще представитель Северной Европы запросил встречу с Сергеем Лавровым. Вот второй день запрашивают", — передает ее слова РИА Новости.



По словам Захаровой, идея с изоляцией РФ провалилась, подтверждением тому является Генассамблея.



Захарова подчеркнула, что комната России в штаб-квартире ООН стала переговорным центром на этой площадке.