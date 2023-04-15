



МИД Ближнего Востока обсудили возврат Сирии в Лигу арабских государств

Министры иностранных дел арабских стран Персидского залива и их коллеги из Египта, Ирака и Иордании обсудили возможное возвращение Сирии в Лигу арабских стран на встрече в Саудовской Аравии, говорится в заявлении министерства иностранных дел Саудовской Аравии.



Встреча, состоявшаяся в городе Джидда, была созвана Саудовской Аравией на фоне недавнего оттепели региональной напряженности, но завершилась без согласия, говорится в заявлении.



Некоторые арабские государства, в том числе региональные тяжеловесы Египет и Объединенные Арабские Эмираты, наладили отношения с Дамаском, в отличие от 2011 года, когда многие западные и арабские государства бойкотировали президента Сирии Башара Асада в 2011 году из-за его жестокого подавления протестов.



Однако более широкая нормализация отношений Сирии с арабским миром остается чувствительным вопросом для нескольких стран.



Ранее на этой неделе премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани заявил, что исходное основание для приостановки в 2011 году членства Сирии в Лиге арабских государств остается в силе.



Иордания заявила перед встречей, что продвигает совместный арабский мирный план, который может положить конец разрушительным последствиям сирийского конфликта, длившегося более десяти лет, согласно источнику, близкому к этому вопросу.



Абу-Даби и Оман также приняли Асада по мере того, как нормализация набирала обороты в других частях региона после разрушительного землетрясения, которое произошло в Турции и Сирии.

