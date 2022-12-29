МИД Беларуси вызвал украинского посла после сбития ракеты
Министерство иностранных дел Беларуси вызвало украинского посла.
Это произошло после того, как минобороны республики объявило о том, что якобы была сбита ракета, выпущенная с территории Украины.
"В МИД был вызван Посол Украины Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест в связи с зафиксированным сегодня пуском с территории Украины зенитной управляемой ракеты С-300 в направлении территории Беларуси", – сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.
⚡️⚡️⚡️ В МИД был вызван Посол Украины Игорь Кизим, которому был заявлен решительный ‼️ протест в связи с зафиксированным сегодня пуском с территории Украины зенитной управляемой ракеты С-300 в направлении территории Беларуси— МИД Беларуси 🇧🇾 (@BelarusMID) December 29, 2022
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