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МИД Беларуси вызвал украинского посла после сбития ракеты
29.12.2022 19:28 Алина Груднева

МИД Беларуси вызвал украинского посла после сбития ракеты

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало украинского посла.

Это произошло после того, как минобороны республики объявило о том, что якобы была сбита ракета, выпущенная с территории Украины.

"В МИД был вызван Посол Украины Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест в связи с зафиксированным сегодня пуском с территории Украины зенитной управляемой ракеты С-300 в направлении территории Беларуси", – сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

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