



МИД Азербайджана заявил об обстреле автомобиля посольства в США

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило, что в ночь на вторник, 11 октября, автомобиль азербайджанского посольства в США был обстрелян неизвестными.



В среду дипломатическое ведомство вызвало временного поверенного в делах США в Баку, которому выразило "серьезное беспокойство и неудовлетворенность" инцидентом в Вашингтоне. Там также потребовали гарантировать безопасность дипломатического представительства Баку.



МИД Азербайджана также отметил, что в последние несколько недель их посольства подвергаются "систематическим атакам со стороны радикальных представителей армянского сообщества в зарубежных странах, в частности нападениям и актам вандализма".



"С грустью констатируем, что ни атаки, которые произошли в последние дни, ни уголовные дела, открытые в 2020 году в европейских столицах, а также в Лос-Анджелесе, против азербайджанских дипломатических представительств и членов азербайджанских сообществ, не были привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.