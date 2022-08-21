



МИД Австрии вызвал постпреда РФ из-за скандального заявления об Украине

Министерство иностранных дел Австрии вызвало постпреда РФ в Вене Михаила Ульянова в связи с его скандальным заявлением по поводу украинцев.

Напомним, что российский дипломат сказал: "Нет пощады украинскому народу", но после взял свои слова обратно, отметив, что имел в виду другое.

"Мы - за свободу слова. Но мы также имеем право занять твердую позицию против оскорбительных высказываний. Поэтому постпред России был вызван в МИД", - сказали в МИД.

Ожидается, что дипломат посетит внешнеполитическое ведомство сегодня, 21 августа.