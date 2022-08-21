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МИД Австрии вызвал постпреда РФ из-за скандального заявления об Украине
21.08.2022 07:25 Алина Груднева

МИД Австрии вызвал постпреда РФ из-за скандального заявления об Украине

Министерство иностранных дел Австрии вызвало постпреда РФ в Вене Михаила Ульянова в связи с его скандальным заявлением по поводу украинцев.

 
Напомним, что российский дипломат сказал: "Нет пощады украинскому народу", но после взял свои слова обратно, отметив, что имел в виду другое.
 
"Мы - за свободу слова. Но мы также имеем право занять твердую позицию против оскорбительных высказываний. Поэтому постпред России был вызван в МИД", - сказали в МИД. 
 
Ожидается, что дипломат посетит внешнеполитическое ведомство сегодня, 21 августа.

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