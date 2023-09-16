



МИД: арестованный на Синае из-за пуль израильтянин вернулся домой

Арестованный на синае израильтянин Даниэль Хаим отпущен и уже воссоединился со своей семьей в Эйлате.



Об этом сообщает министерство иностранных дел Израиля.



Глава МИД Эли Коэн поблагодарил власти Египта и гендиректора внешнеполитического ведомства Ронана Леви за координацию действий, которые привели к освобождению израильтянина.



Хаим был арестован на Синае в августе за то, что в его багажнике были найдены пять пуль для пистолета. По словам израильтянина, он забыл изъять их из сумки перед поездкой. У Хаима было разрешение на ношение оружия из-за работы.