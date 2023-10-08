



МИД: 84 страны выразили поддержку Израилю

Согласно данным Министерства иностранных дел, около 84 стран и наций опубликовали заявления в поддержку Израиля.



Во многих странах, включая США, Великобританию, Австралию, Францию, Норвегию и Австрию, политические лидеры выступили с заявлениями, осуждающими нападения и поддерживающими право Израиля на самооборону.



За последние 24 часа министр иностранных дел Эли Коэн разговаривал с 17 министрами иностранных дел, в основном из Европы. Он также провел брифинг для иностранных дипломатов в Израиле и для израильских дипломатов за рубежом.



С начала войны израильские дипломаты дали 180 интервью иностранной прессе и разместили более 580 сообщений на английском, испанском, арабском, фарси и русском языках.