



Международный уголовный суд не может судить Путина без его ареста



Международный уголовный суд (МУС) не будет проводить заседания по делу российского диктатора Владимира Путина, пока его не арестуют. Об этом заявил спикер МУС Эль Абдалла.



"Мы не можем проводить слушания при отсутствии человека. Поэтому, пока он не будет арестован, мы не можем проводить заочные заседания суда. Мы будем пытаться решать это дело за счет сотрудничества с другими странами, которые признают наши решения", - отметил он.



При этом спикер МУС добавил, что ордер дает возможность Украине требовать провести арест Путина, если он будет находиться на территории стран-подписантов Римского статута.



Напомним, 17 марта, МУС выдал ордер на арест Путина, поскольку он виновен в депортации украинцев. Такое решение может существенно ограничить возможность Путина выезжать в другие страны.

