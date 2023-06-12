



Международный уголовный суд начал расследование подрыва Каховской ГЭС

Международный уголовный суд начал расследовать подрыв дамбы Каховской ГЭС, на днях представители МКС посетили правый берег затопленной Херсонской области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



“В первый же день после катастрофы генеральный прокурор отправил в Офис прокурора Международного уголовного суда соответствующее обращение по поводу расследования этой катастрофы, и работа уже началась. Очень важно, что представители международного правосудия воочию увидели последствия этого российского теракта и сами услышали, что российский террор продолжается. И продолжается еще максимально циничными и жестокими обстрелами затопленной территории, территории эвакуации”, – заявил он в видеообращении.



Зеленский заверил, что Украина “уже способствует и будет максимально способствовать независимому и объективному расследованию”. Украинские правоохранители и юристы вовлечены в этот процесс. МУСу гарантирован полный доступ к свидетелям, пострадавшим территориям, информации и доказательствам.



Генеральный прокурор Украины Андрей Костин ранее сообщал, что к расследованию привлечены ведущие мировые эксперты. По его словам, свое расследование также ведет группа из 172 прокуроров из четырех областных прокуратур, Специализированной экологической прокуратуры и Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.