



Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Международный уголовный суд (МУС) в пятницу выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, обвинив его в причастности к военным преступлениям, совершенным в Украине.



Москва неоднократно отвергала обвинения в зверствах, совершенных ее войсками во время вторжения в соседнюю страну, длившегося год.



МУС выдал ордер на арест Путина по подозрению в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в Российскую Федерацию.



Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщило, что суд должен был выдать ордер, первый в своем расследовании украинского конфликта.



Отдельно суд выдал ордер на Уполномоченного по правам ребенка в России Марии Алексеевне Львовой-Беловой по тому же обвинению.

