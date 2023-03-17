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Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина
17.03.2023 17:27 Ирина Демьянова

Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Международный уголовный суд (МУС) в пятницу выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, обвинив его в причастности к военным преступлениям, совершенным в Украине.

Москва неоднократно отвергала обвинения в зверствах, совершенных ее войсками во время вторжения в соседнюю страну, длившегося год.

МУС выдал ордер на арест Путина по подозрению в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в Российскую Федерацию.

Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщило, что суд должен был выдать ордер, первый в своем расследовании украинского конфликта.

Отдельно суд выдал ордер на Уполномоченного по правам ребенка в России Марии Алексеевне Львовой-Беловой по тому же обвинению.
 

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