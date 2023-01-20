



Международный суд принял запрос ООН о "законности израильской оккупации"

Международный суд в Гааге официально объявил, что получил просьбу Генеральной Ассамблеи ООН составить консультативное заключение относительно "законности продолжающейся израильской оккупации".



Суд не объявил о следующем шаге в этом процессе, но согласно процедуре, ожидается, что от призовет страны и организации представить письменное мнение в течение 30 дней, а затем будет проведена процедура публичных слушаний.



Ожидается, что Израиль не будет принимать участие в этой процедуре.