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Международный суд принял запрос ООН о "законности израильской оккупации"
20.01.2023 20:30 Евгения Маркова

Международный суд принял запрос ООН о "законности израильской оккупации"

Международный суд в Гааге официально объявил, что получил просьбу Генеральной Ассамблеи ООН составить консультативное заключение относительно "законности продолжающейся израильской оккупации".

Суд не объявил о следующем шаге в этом процессе, но согласно процедуре, ожидается, что от призовет страны и организации представить письменное мнение в течение 30 дней, а затем будет проведена процедура публичных слушаний.

Ожидается, что Израиль не будет принимать участие в этой процедуре.

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