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Международные наблюдатели заявили о нарушениях на выборах в Турции
29.05.2023 21:30 Евгения Маркова

Международные наблюдатели заявили о нарушениях на выборах в Турции

Международные наблюдатели заметили немало нарушений во втором туре турецких выборов. Они подчеркивают предвзятость и давление на избирателей, в том числе со стороны государственных СМИ.

Совместная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) и Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) опубликовала заявление.

Наблюдатели сообщают, что выборы были организованы честно, и избиратели могли свободно выбирать кандидатов. Нарушения были обнаружены во время предвыборной кампании, в которой нередко звучали заявления, дискриминирующие оппонента.

Это все, как считают наблюдатели, повлекло за собой неравное положение кандидатов – действующий и переизбранный президент Реджеп Тайип Эрдоган имел преимущества перед оппозиционным кандидатом Кемалем Кылычдароглу.

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