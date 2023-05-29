



Международные наблюдатели заявили о нарушениях на выборах в Турции

Международные наблюдатели заметили немало нарушений во втором туре турецких выборов. Они подчеркивают предвзятость и давление на избирателей, в том числе со стороны государственных СМИ.



Совместная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) и Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) опубликовала заявление.



Наблюдатели сообщают, что выборы были организованы честно, и избиратели могли свободно выбирать кандидатов. Нарушения были обнаружены во время предвыборной кампании, в которой нередко звучали заявления, дискриминирующие оппонента.



Это все, как считают наблюдатели, повлекло за собой неравное положение кандидатов – действующий и переизбранный президент Реджеп Тайип Эрдоган имел преимущества перед оппозиционным кандидатом Кемалем Кылычдароглу.