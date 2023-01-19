



Между Южной Корей и Ираном накалились отношения из-за слов президента Юна

Иран и Южная Корея вызвали послов друг друга в связи с обостряющейся ссорой из-за комментариев президента Южной Кореи Юн Сук Ёля, в котором Исламская республика названа врагом Объединенных Арабских Эмиратов. Юн, выступая перед южнокорейскими войсками, дислоцированными в Абу-Даби на этой неделе, сказал, что Южная Корея и ОАЭ находятся в “очень схожих” обстоятельствах, соседствуя с Северной Кореей и Ираном как с “врагом с самой большой угрозой”.



Отношения между Сеулом и Тегераном уже были напряженными из-за замороженных иранских средств в Южной Корее и подозрений в оружейных сделках между Ираном и Северной Кореей.



В офисе Юна заявили, что его комментарий был задуман как слова ободрения для южнокорейских солдат, в то время как министерство иностранных дел заявило в четверг, что неоднократно давало объяснения Тегерану. Недовольный Тегеран вызвал в среду посла Южной Кореи Юн Кан Хена, предупредив, что двусторонние отношения могут быть пересмотрены, если вопрос не будет решен, сообщило иранское информационное агентство IRNA.



Заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым вопросам Реза Наджафи сказал Юну, что у Ирана “глубокие и дружеские отношения” с большинством соседей. Он назвал комментарий Юна “мешающим”, добавив, что южнокорейский президент “подрывает мир и стабильность в регионе”.

Наджафи также обвинил Сеул в “недружественном подходе” к Ирану и упомянул проблему замороженных 7 миллиардов долларов в южнокорейских банках в связи с санкциями США.



Через несколько часов в четверг МИД Южной Кореи сообщило, что вице-министр Южной Кореи Чо Хён Дон позвонил послу Ирана в Сеуле Саиду Бадамчи Шабестари, чтобы пожаловаться на замечания Наджафи. Министерство заявило, что иранский посол сделал “совершенно безосновательное” заявление о том, что Юн намекнул на разработку ядерного оружия, настаивая, что президент говорил только о передислокации тактического ядерного оружия США.



“Замечания нашего президента были направлены на повышение эффективности расширенного сдерживания для противодействия эскалации ядерной и ракетной угроз со стороны Северной Кореи”, – заявил на брифинге официальный представитель министерства Лим Су Сок.



Замечания Юна были неоднозначно встречены внутри его страны. Депутаты от оппозиции обвинили президента в “дипломатической катастрофе”, впрочем, и некоторые члены собственной партии Юна также считают, что ему следовало быть более осторожным.