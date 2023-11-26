



Между Ирландией и Израилем скандал из-за слов о заложнице

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн раскритиковал премьер-министра Ирландии за слова о том, что девочка-заложница была "найдена" после того, как "потерялась".



Речь идет об одной из освобожденных накануне ХАМАСом спустя 50 дней.



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"Похоже, вы потеряли свой моральный компас и нуждаетесь в проверке реальности", - ответил на эти слова Коэн.



Скандал разразился из-за девятилетней Эмили Хэнд, которая иначально считалась погибшей после атаки террористов на кибуц Бэери.



"Эмили Хэнд не была "потерянной", ее похитила террористическая организация, которая хуже, чем ИГИЛ, убившая ее мачеху. Эмили и более 30 других израильских детей были взяты в заложники ХАМАСом, а вы пытаетесь узаконить и нормализовать террор. Как вам не стыдно", - добавил Коэн.

